Montpellier : Vincent rechute et sera de nouveau absent de longs mois

Arthur Vincent se pensait tiré d'affaire. Or, le revoilà plongé de nouveau en plein cauchemar. Victime la saison dernière d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, le trois-quarts centre de 22 ans de Montpellier avait fait son grand retour à l'occasion des phases finales, avec le sacre que l'on sait ensuite pour le MHR aux dépens de Castres, avec à la clé un essai du grand absent des mois précédents en finale. Dans le sillage de ce premier titre de champion de France, le jeune international français aux 14 sélections s'imaginait attaquer la nouvelle saison sur le même tempo. Malheureusement pour Vincent, elle est peut-être déjà terminée. Il y a huit jours, contre Brive, le malheureux a en effet été victime d'une rechute de sa blessure au genou gauche. L'Héraultais sera donc de nouveau absent de très longs mois, d'autant qu'il va également devoir se faire réopérer.

Timing trop juste pour la Coupe du Monde 2023 ?

Philippe Saint-André, très peiné au micro de RMC Sport, a confirmé lundi en marge d'une Nuit du Rugby qui a souri à son équipe, avec notamment le trophée de meilleur joueur de la saison pour le demi de mêlée du MHR Zach Mercer que son trois-quarts centre international allait une nouvelle fois passer sur le billard et être indisponible longtemps, peut-être même toute la saison. "Les nouvelles ne sont pas hyper bonnes. D’abord c’est un mec adorable, ensuite c’est un grand joueur, un grand compétiteur. J’ai eu le docteur qui était au bloc avec lui, apparemment les nouvelles ne sont pas si bonnes que ça, mais on va être derrière lui, on va l’accompagner." Saint-André, conscient de cette énorme perte pour le MHR comme pour les Bleus mais qui avait surtout une pensée triste pour le joueur, espérait néanmoins que ce nouveau coup très dur pour Vincent ne le priverait pas également du prochain Mondial, en France en 2023. "J’espère qu’il va tout faire pour revenir et pour pouvoir participer à la Coupe du monde 2023." Le timing pourrait néanmoins s'avérer serré.