Mercer devrait signer trois ou quatre ans

Philippe Saint-André ne se faisait guère plus d’illusions. Zach Mercer va bel et bien faire ses adieux aux Cistes au terme de la saison 2022-2023 afin de rentrer au pays. Et ce alors que le quotidien britannique The Telegraph a récemment fait part de l’intérêt du club anglais de Gloucester pour le troisième-ligne de Montpellier. Dans un entretien accordé au quotidien régional Midi Libre, Philippe Saint-André s’est ému du fait que les Anglais ont pris conscience du talent du joueur de 25 ans quand il a rejoint le Top 14 en 2021 après avoir porté pendant cinq saisons le maillot de Bath, avec en prime deux premières sélections avec le XV de la Rose. Toutefois, les performances de Zach Mercer avec le MHR, brillant champion de France la saison passée, ont attiré l’œil et convaincu le joueur anglais de traverser à nouveau la Manche.En effet, selon les informations du Midi Libre, Zach Mercer a donné son accord aux dirigeants de Gloucester pour « un contrat longue durée », qui porterait sur trois ou quatre saisons. Toutefois, le départ du natif de Leeds n’interviendra pas dès cet été mais aura lieu dans un an. En effet, le joueur de 25 ans entend honorer jusqu’au bout son engagement en faveur de Montpellier, qui lui a permis d’exploser au plus haut niveau. « Il est épanoui ici. On lui a proposé de continuer, a récemment confié Philippe Saint-André. Mais le sélectionneur anglais lui a demandé de revenir. Je comprendrais le choix de Zach de partir, encore plus quand il y a une Coupe du Monde à l’horizon. » En effet, un retour dans la Premiership ouvrirait les portes du XV de la Rose à Zach Mercer, la Fédération Anglaise de rugby (RFU) imposant de jouer au pays pour être sélectionnable. Un élément auquel le MHR n’a pas pu avoir de réponse.