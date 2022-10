Montpellier : Tu'inukuafe a signé jusqu'en 2025

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑲𝒂𝒓𝒍 !

C'est désormais officiel : Karl Tu'inukuafe est montpelliérain ! Le pilier All Black intègre dès à présent l'effectif des Cistes jusqu'en 2025 !



Plus d'infos ➡️ https://t.co/OLOsNmVctt#TEAMMHR pic.twitter.com/7of51CTVvN



— Montpellier Rugby (@MHR_officiel) October 6, 2022

Tu’inufuafe va apporter plus de concurrence

Montpellier confirme avoir réalisé un joli petit coup. Sélectionné à 17 reprises avec les All Blacks, Karl Tu'inukuafe va retrouver les pelouses françaises sous les couleurs du champion de France pendant trois ans. Après avoir porté les couleurs de Narbonne lors de la saison 2015-2016, quand le club audois évoluait alors en Pro D2, le natif d’Auckland va évoluer dans l’élite du rugby hexagonal pendant trois saisons. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, les Cistes ont confirmé la signature de Karl Tu'inukuafe jusqu’en juin 2025, qui a déjà commencé à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers depuis le début de la semaine. Une signature qui était attendue depuis ce week-end, le Néo-Zélandais ayant été remarqué dans les tribunes du GGL Stadium alors que sa nouvelle formation s’est inclinée face à Toulouse à l’occasion de l’affiche de clôture de la 5eme journée du Top 14.Après trois ans chez les Auckland Blues et n’entrant visiblement pas dans les plans d’Ian Foster pour la prochaine Coupe du Monde, le pilier de 29 ans formé au Wesley College de Pukekohe, puis lancé au plus haut niveau par North Harbour a décidé de se lancer un nouveau défi loin de sa terre natale. Il viendra surtout apporter son expérience à la première ligne montpelliéraine, qui devra composer sans Grégory Fichten, victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou et qui n’a pas encore repris la compétition. Karl Tu’inukuafe sera ainsi mis en concurrence avec Enzo Forletta et Simon-Pierre Chauvac, qui se sont partagé le temps de jeu depuis le début de la saison, qui a vu le MHR signer trois succès de suite encadrés par un revers inaugural sur la pelouse de La Rochelle et la défaite concédée le week-end dernier face à Toulouse.