Montpellier : Trois ans de plus pour Paul Willemse

Willemse « très fier de prolonger l’aventure »

Paul Willemse ne compte pas quitter Montpellier. Après avoir porté les couleurs des Blue Bulls et des Golden Lions dans son pays natal, l’Afrique du Sud, et avoir fait une saison à Grenoble à son arrivée en France, le deuxième-ligne est arrivé à Montpellier en 2015. Le natif de Pretoria, qui a été naturalisé français en 2019 et a porté le maillot du XV de France à 19 reprises depuis cette même année, est désormais assuré de conclure une décennie sous les couleurs du MHR après avoir officiellement prolongé son contrat. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le club héraultais a confirmé que le joueur de 29 ans est désormais engagé pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. Une annonce qui intervient deux semaines après la prolongation de contrat d’un autre cadre des Cistes, le trois-quarts centre Arthur Vincent, qui était dans le viseur du Stade Toulousain.Dans ce communiqué, Paul Willemse n’a pas caché sa joie d’avoir trouvé un accord avec ses dirigeants afin de poursuivre le chemin entamé en 2015. « Je suis très fier de prolonger l'aventure avec le MHR et j'espère continuer à rendre fier le club et tous ses supporters durant les prochaines saisons », a déclaré l’international français. Un nouveau contrat qui ravit également son entraîneur Philippe Saint-André, qui pourra compter à l’avenir sur un membre du noyau dur de son groupe. « Après Arthur Vincent, le club et son président sont très heureux de prolonger l'aventure avec Paul Willemse pour trois années supplémentaires, a déclaré l’ancien sélectionneur du XV de France. C'est un joueur important pour le MHR et une des ‘poutres’ du paquet d’avant. En tant que directeur de rugby, je suis fier que Paul adhère complètement au projet du club et qu'il décide de rester fidèle au Montpellier Hérault Rugby. »