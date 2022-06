Montpellier : Trois ans de plus pour Alexandre Ruiz

Saint-André : « Nous avions à coeur de continuer dans la stabilité »

La greffe a bien pris. Après une longue carrière d’arbitre international, Alexandre Ruiz a décidé de passer de l’autre côté de la ligne de touche. Après avoir été entraîneur au niveau amateur, l’ancien directeur de jeu a rejoint le staff de Montpellier emmené par Philippe Saint-André dans un rôle taillé pour lui, en charge des rucks, des attitudes au contact et de la discipline. Des responsabilités qui ont été revues et corrigée en vue de la saison 2022-2023. En effet, à quelques jours d’une demi-finale du Top 14 opposant le MHR à Bordeaux-Bègles, le club héraultais a confirmé par voie de communiqué qu’Alexandre Ruiz allait rejoindre Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam comme entraîneur-adjoint sous les ordres de l’ancien patron des Bleus. A cela s’ajoute une prolongation de contrat pour trois saisons supplémentaires.En effet, Alexandre Ruiz est désormais lié aux Cistes jusqu’en juin 2025. Une prolongation de contrat qui fait suite à celles de Philippe Saint-André et de ses adjoints jusqu’à la même échéance, officialisée en avril dernier par Mohed Altrad. « Nous sommes très heureux de prolonger l'aventure avec Alexandre. Après avoir reconduit Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam, nous avions à coeur de continuer dans la stabilité, a déclaré Philippe Saint-André dans un communiqué. Alex est un élément très important dans notre projet et après cette première saison, il a énormément progressé et prend de plus en plus de place dans le staff. Nous sommes très heureux de continuer l'aventure avec Alexandre, qui deviendra entraîneur adjoint dès la saison prochaine. » Une prolongation de contrat qui vient confirmer une reconversion réussie de l’ancien arbitre international.