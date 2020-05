Montpellier : Six départs confirmés dont celui de Benjamin Fall

Nagusa et Nadolo également salués

Montpellier va repartir sur de nouvelles bases. A la suite de la décision de la Ligue Nationale de rugby de mettre un terme prématuré à la saison 2019-2020 du Top 14, le club héraultais a confirmé ce dimanche le départ de six joueurs dont les contrats sont arrivés à échéance. Quelques mois après le départ de Julien Le Devedec pour Provence Rugby en Pro D2, le départ le plus marquant restera celui de Benjamin Fall, lui qui était au club depuis 2014. « J’ai tissé des liens avec énormément de personnes dans ce club, dans cette ville et finir de la sorte est un réel déchirement, confie l’international français dans un communiqué du club héraultais. Mais c’est la vie de sportif professionnel. Il faut rebondir. J’aurai un mot pour chacune des personnes que j’ai pu côtoyer dans ce club durant ces 6 années qui ont été exceptionnelles, riches d’apprentissages, d’émotions positives ou négatives, de remise en question, de partage, de rires, de pleures, de doutes, de conseils… »Auteur de 53 essais en 69 apparitions sous le maillot du MHR, Nemani Nadolo va rejoindre l’Angleterre et Leicester dès la saison prochaine. « J'espère avoir fait honneur au maillot et donner le sourire aux supporters à chaque fois que j’ai joué sous les couleurs bleues et blanches, a déclaré le Fidjien sur le site officiel du club. Je souhaite au club le meilleur pour le futur et j’espère qu’un jour, une équipe pourra ramener le Brennus et donner aux supporters ce qu’ils attendent depuis longtemps. » Alors que Kahn Fotuali’i va mettre un terme à sa carrière à 37 ans, Enzo Sanga, qui va être barré par Cobus Reinach, et Kévin Kornath, qui va rejoindre Castres, quittent également l’Hérault après trois saisons. Sous la houlette de Philippe Saint-André, le MHR se prépare à une nouvelle page de son histoire.