Montpellier : Simmonds sera le remplaçant de Mercer l'an prochain

❌ BREAKING: Ali Hepher confirms that Sam Simmonds will be leaving for Montpellier.

— RugbyInsideLine (@RugbyInsideLine) September 25, 2022

Simmonds, « une bonne pioche » pour Saint-André

Cette fois, il n’y a plus de doutes. Montpellier a bel et bien trouvé le remplaçant de Zach Mercer en vue de la saison prochaine. En effet, afin de redevenir sélectionnable avec l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du Monde 2023 dans un contexte d’intérêt croissant le concernant venant d’Eddie Jones, le troisième-ligne de 25 ans s’est engagé en faveur de Gloucester. Philippe Saint-André et son staff se sont alors mis à la recherche d’un remplaçant pour le puissant troisième-ligne anglais, qui a été un des artisans du premier titre de champion de France des Cistes la saison passée. Et c’est dans le championnat anglais que le club héraultais a trouvé son bonheur, confirmant les bruits de couloir sortis ces derniers jours. En effet, après avoir porté les couleurs des Exeter Chiefs pendant l’essentiel de sa carrière professionnelle, Sam Simmonds va traverser la Manche l’été prochain pour s’installer dans l’Hérault.Ce qui n’était qu’une rumeur insistante a été confirmé par l’entraîneur des Exeter Chiefs Ali Hepher dans des propos recueillis par la chaîne britannique BT Sport avant le match opposant le champion d’Europe 2020 aux Harlequins dans le cadre de la 3eme journée de Premiership. Une arrivée de Sam Simmonds qui est un coup de maître réalisé par le club présidé par Mohed Altrad. En effet, le joueur de 27 ans a terminé la saison passée comme meilleur marqueur d’essai du championnat d’Angleterre avec la bagatelle de 21 essais en 27 matchs disputés. Philippe Saint-André, sans vouloir confirmer l’information ce samedi après la victoire du MHR face à Pau, a confié qu’une telle arrivée serait « une bonne pioche », lui qui connaît si bien le championnat anglais. « C'est un secret de polichinelle, on cherche un numéro 8 en raison du départ de Zach Mercer, a ajouté le directeur du rugby du MHR face à la presse. Par ailleurs, j'ai passé dix ans en Angleterre comme joueur, puis entraîneur. »