Montpellier : Saint-André espère une réaction, Vincent inquiet

TOP 14

Vincent : « On n’est pas encore mort »



TOP 14 - Journée 3

Saint-André : « On a peur de gagner »

Montpellier ne sort pas de sa spirale négative. Ce dimanche, face à Castres, les Cistes ont craqué en toute fin de match pour s’incliner de peu face à Castres sur la pelouse du GGL Stadium. Interrogé au micro de Canal+, Arthur Vincent n’a pas caché sa déception et les soucis de son équipe dans les derniers instants des rencontres. « La déception est très grande, forcément. Ne pas pouvoir terminer un match correctement sans se faire pénaliser et sanctionner c’est quand même très grave, assure le centre du MHR. Je ne sais pas, c’est plus fort que de la frustration, c’est de la déception. » Une série négative qui commence à atteindre des joueurs qui se démènent mais ne sont pas récompensés de leurs efforts.Après cette troisième courte défaite de suite, Arthur Vincent appelle à une réaction face à Lyon le week-end prochain mais ne cache pas une pointe d’inquiétude en vue de la fin de saison. « On va encore manger de la m... mais on va repartir sur une grosse semaine d’entraînement. On a quatre matchs d’affilée à la maison et on n’est pas encore mort. Il va falloir se battre et ce sera la même chose toutes les semaines et tous les week-ends. Il y a de l’inquiétude, surtout quand on perd encore une fois un match important comme celui-ci à la maison. C’est une situation qui est très grave. On en a tous conscience. » Une réaction qui est attendue dans les semaines à venir, alors que le MHR pointe actuellement à l’avant-dernière place du classement, qui signifierait un barrage contre le finaliste malheureux de Pro D2 pour une place dans l’élite.Présent en conférence de presse peu après la rencontre, Philippe Saint-André a tenu à rassurer ses joueurs mais a confirmé que le doute s’est instillé dans les esprits. « C'est la cinquième défaite dans les dix ultimes minutes. On a du potentiel, des joueurs, mais on est en plein doute pour gagner les matchs, pour finir les matchs, assure l’entraîneur héraultais dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. On doit trouver des solutions sur le plan mental et collectif. » Passé de peu à côté de la victoire, l’ancien entraîneur du XV de France ne cache pas que son équipe a « peur de gagner » alors qu’elle a « besoin de points et de victoire ». Pour « PSA », ce sont les joueurs qui ont l’avenir du MHR entre leurs mains. « Les mecs doivent se débrider. Le match de la mort, c'est le match de barrages. On a encore des matchs de rugby, assure l’entraîneur montpelliérain. Physiquement, psychologiquement, on doit gérer les fins de match beaucoup mieux. On a grillé beaucoup de jokers depuis le début de saison, on a juste besoin de gagner des matchs. » Trois matchs à domicile arrivent pour le MHR, qui seront clé pour l’avenir du club.