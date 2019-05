Montpellier: Retour de Nadolo pour le match de la dernière chance

Surfant sur une vague de deux victoires d'affilée, dont la dernière a été arrachée sur la pelouse de Castres, le champion en titre (9-12), Montpellier, 7e, demeure toujours en course pour une accession en barrages. Tout comme son adversaire de ce dimanche dans le cadre de la 25e levée de Top 14, le Stade Français, 8e. A deux journées de la fin de la phase régulière, le vaincu de ce duel de "chasseurs" tirera toutefois une croix sur les phases finales.

Pour ce rendez-vous de la plus haute importance, Vern Cotter enregistre le retour du colosse fidjien Nadolo sur l'aile gauche. L'entraîneur néo-zélandais confie également les clés du jeu à Paillaugue et Cruden, associés en charnière. Devant, c'est très solide avec notamment le capitaine Picamoles, au centre d'une 3e ligne 100% XV de France, complétée par Ouedraogo et Camara. Un autre international débute en 2e ligne, c'est le joueur d'origine sud-africaine Willemse.

Le XV montpelliérain: Immelman - Ngandebe, Reilhac, Serfontein, Nadolo - Cruden, Paillaugue - Picamoles (cap.), Camara, Ouedraogo - Willemse, J. Du Plessis - Chilachava, B. Du Plessis, Watremez