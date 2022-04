Montpellier : Reinach ne rejouera pas cette saison

C’est un véritable coup dur pour Montpellier. Quelques heures avant la réception de Bordeaux-Bègles en clôture de la 23eme journée du Top 14, le club héraultais a eu confirmation de l’absence de longue durée de son demi de mêlée international sud-africain Cobus Reinach. Le joueur de 32 ans avait dû céder sa place à Gela Aprasidze dès la mi-temps du huitième de finale aller de Champions Cup remporté par les Cistes face aux Harlequins en raison d’une blessure à une épaule. Absent pour le match retour la semaine passée mais également ce dimanche face à l’UBB, Cobus Reinach ne portera finalement plus les couleurs du MHR cette saison. En effet, comme l’annonce le journal sud-africain Rapport, la blessure du natif de Bloemfontein va nécessiter une opération. Victime d’une dislocation d’une épaule, Cobus Reinach subira cette intervention chirurgicale dès ce mercredi, ce qui va éloigner des terrains l’international sud-africain pour trois à quatre mois.

Montpellier voulait temporiser

Dans des propos recueillis par le magazine Rapport, Cobus Reinach a assuré n’avoir « pas tout de suite senti » que son épaule était déboitée », justifiant cette absence de sensation par le fait que « l’adrénaline était très haute ». « D'ailleurs, j'ai pu terminer la première période. Malheureusement, ça fait partie du jeu, a ajouté l’ancien joueur des Sharks et des Northampton Saints. Il n'y a jamais de bon moment pour être blessé mais je préfère que ça arrive maintenant que plus tard. » En marge du match face à Bordeaux-Bègles, selon les informations de Canal+, le staff montpelliérain ne s’attendait pas à une officialisation aussi précoce de cette absence de Cobus Reinach et comptait officialiser l’information dans le courant de la semaine à venir. Cette blessure va également priver le demi de mêlée des tests-matchs de l’Afrique du Sud face au pays de Galles mais pourrait prétendre à une place dans le groupe pour le Rugby Championship à la fin de l’été prochain.