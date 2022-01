Montpellier : Prolongation jusqu’en 2024 pour van Rensburg

𝒁𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆 #6

Saint-André satisfait de conserver van Rensburg

Nicolaas Janse van Rensburg n’est pas décidé à changer de casaque. Après avoir lancé sa carrière sous les couleurs des Blue Bulls, le natif de Pretoria a opté pour finir sa formation du côté de Montpellier dès 2016. Devenu un cadre chez les Cistes, vainqueur à deux reprises de la Challenge Cup et finaliste du Top 14 en 2018, apprécié par Philippe Saint-André, le joueur de 27 ans a connu sa première sélection sous le maillot des Springboks en août dernier à l’occasion de la victoire face à l’Argentine dans le cadre de la 2eme journée du Rugby Championship. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le MHR a confirmé que Nicolaas Janse van Rensburg a prolongé son contrat et portera le maillot du club héraultais jusqu’à l’été 2024. Après avoir dépassé la barre des 100 matchs avec Montpellier, le Sud-Africain va pouvoir augmenter ce total durant les deux prochaines saisons.Une prolongation de contrat qui satisfait pleinement l’entraîneur du club héraultais, Philippe Saint-André. « Je suis très content que Janse poursuive son aventure au sein du club. Janse est un joueur très important pour nous et fait partie des leaders de ce groupe, a confié l’ancien sélectionneur du XV de France dans un communiqué. Il croit à 100% au projet du MHR et travaille main dans la main avec Olivier Azam en tant que leader du secteur aérien et de la touche. Il a en plus cette qualité de pouvoir évoluer aux postes de deuxième ligne et troisième ligne aile. Il s’agit vraiment d’une très bonne nouvelle pour notre club. » Une prolongation de contrat qui fait suite à la signature de l’ailier Ben Lam, en provenance de Bordeaux-Bègles et alors qu’Handré Pollard va quitter l’Hérault pour rejoindre les Leicester Tigers.