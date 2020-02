Montpellier : Prolongation de contrat pour Louis Picamoles

Picamoles prêt à aider dans n’importe quel rôle

Louis Picamoles ne s’arrêtera pas sur une blessure. Victime d’une rupture du ligament latéral interne du genou gauche à l’occasion de la réception de Toulouse en Champions Cup le 14 décembre dernier, le troisième-ligne centre de Montpellier ne retrouvera pas les pelouses avant la fin de la saison et l’échéance de son contrat d'un an avec le club héraultais. Malgré ce coup dur et cette absence de longue durée, les dirigeants du MHR ont prouvé leur attachement à l’ancien international français, pur produit de la formation héraultaise, en lui faisant signer une prolongation de contrat portant sur une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2021.Après avoir porté les couleurs de Toulouse puis de Northampton, Louis Picamoles a fait son retour au MHR cet été mais, à la suite d’une Coupe du Monde qui l’a vu mettre un terme à sa carrière internationale sur l’élimination des Bleus en quarts de finale face au pays de Galles, le natif de Paris n’a pu participer qu’à quatre rencontres sous les couleurs des Cistes avant sa blessure. Mais, malgré cela, il assure vouloir apporter au MHR. « Je suis très heureux de la confiance apportée par le club et le Président. A moi maintenant de travailler dur pour revenir de ma blessure et apporter le plus possible à l’équipe et au club la saison prochaine. Je suis en tout cas très déterminé à le faire. Dans l’intervalle, j’espère pouvoir joueur un rôle, quel qu’il soit. Si le staff ou les joueurs ont besoin de moi, je suis là. » Un message que Xavier Garbajosa et Philippe Saint-André, remplaçant de Vern Cotter comme directeur du rugby, ont sans doute bien reçu.