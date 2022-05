Montpellier : Prolongation de contrat jusqu'en 2025 pour Chalureau

Prolonger, « une évidence » pour Chalureau

Bastien Chalureau et Montpellier, l’histoire continue. Formé au Stade Toulousain mais lancé dans le grand bain en 2014 à Perpignan, le natif de Mondavezan a ensuite porté les couleurs de Nevers, où il a connu une longue absence après une blessure aux cervicales. Revenu dans son club formateur à l’été 2019, il n’a pris part qu’à un match en raison de problèmes disciplinaires mais également d’une condamnation pour agression à caractère raciste. Mis à pied par le Stade Toulousain, il a ensuite été exfiltré à Montpellier comme joker médical sous forme de prêt avant de s’engager plus durablement avec les Cistes. Aligné à 20 reprises toutes compétitions, dont quinze comme titulaire, le joueur de 30 ans est devenu un cadre de Philippe Saint-André. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le MHR a confirmé la prolongation de contrat de son joueur pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025.Bastien Chalureau a confié dans ce communiqué que « poursuivre l’aventure au MHR est un évidence ». « C'est un honneur pour moi de rendre à ce club, au président, au staff et aux supporters ce qu'ils m'ont donné », a ajouté le deuxième-ligne. Une satisfaction dont le directeur de rugby Philippe Saint-André s’est fait l’écho. « On est très content que Bastien continue l'aventure avec nous, car c'est quelqu'un qui à travaillé très dur, qui a perdu douze kilos depuis sont arrivée, a confié dans ce communiqué l’ancien entraîneur du XV de France. C'est un joueur qui est en train de s'affirmer au très haut niveau et ça se voit dans son investissement sur et en dehors du terrain, dans la vie de groupe. Nous sommes très heureux qu'il reste un Ciste encore pour deux saisons. » Alors que Montpellier est dans la course pour une place en demi-finale du Top 14 et qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup, cette prolongation marque la volonté du MHR de construire sur la durée.