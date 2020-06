Montpellier : Officiel pour Rattez

Garbajosa : « Rattez est un garçon important dans un groupe »

C'était attendu depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel.Le MHR a annoncé samedi queAprès avoir fait ses classes en région parisienne (Gennevilliers, PUC, Racing 92) puis découvert le niveau professionnel à Narbonne en Pro D2, le joueur également capable d'évoluer à l'arrière et qui peut même « dépanner au centre », selon ses propres dires, défendait les couleurs de La Rochelle depuis quatre ans. Si ses futurs coéquipiers ont repris l'entraînement mardi matin au GGL Stadium, la nouvelle recrue montpelliéraine, elle, ne les découvrira que le 1er juillet, date où il rejoindra un effectif du MHR en quête d'un nouvel ailier pour pallier les départs à l'intersaison de Nemani Nadolo et Timoci Nagusa. Sur le site du club, l'entraîneur Xavier Garbajosa ne cache pas qu'il compte beaucoup sur Rattez, dont il attendait la venue avec impatience pour« Vincent Rattez est un garçon important dans un groupe de par son état d'esprit qui apporte beaucoup de liant. C'est un garçon qui a beaucoup progressé d'année en année depuis son départ de Narbonne jusqu'à devenir international. Nous attendons de Vincent qu'il nous amène ses qualités rugbystiques et humaines, son exigence et sa bonne humeur ». Une bonne humeur que donne à voir le joueur dans une courte séquence vidéo sur le site du MHR, où le joueur aux cinq sélections avec les Bleus confirme qu'il espère amener à sa nouvelle équipe. L'ancien Maritime tentera également de retrouver le sourire, lui qui sort tout juste de trois mois d'absence après s'être fracturé un péroné lors du match de l'équipe de France face à l'Italie (victoire 35-22 des Bleus) lors du Tournoi des 6 Nations, en février dernier. Une compétition que Rattez, uniquement remplaçant lors de la dernière Coupe du Monde, avait débuté dans la peau de titulaire. Deux fois demi-finaliste du Top 14 avec La Rochelle, le Francilien a inscrit 27 essais en 98 matchs joués. Une très belle pioche pour Montpellier.