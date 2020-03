Montpellier : Nadolo va filer chez les Tigers

Arrivé en 2016 à Montpellier, Nemani Nadolo quittera l’Hérault à la fin de cette saison. L’ailier fidjien de 32 ans a en effet été libéré de sa dernière année de contrat, annonce le MHR (8eme du Top 14) ce lundi. Il a ainsi pu s’engager avec le club de Leicester, actuel avant-dernier du championnat anglais, pour la saison 2020-21. « Je tiens à remercier les joueurs, le staff, les supporters et le Président pour ces quatre belles années. J’y ai découvert un club formidable et si j’ai décidé de tenter une nouvelle aventure en Angleterre, le MHR aura toujours une place à part dans mon cœur. Merci au club d’avoir accepté de me libérer de ma dernière année, je lui souhaite le meilleur pour les saisons à venir », a déclaré dans un communiqué Nemani Nadolo, qui a disputé 69 matchs avec le MHR et a inscrit 53 essais.

"Un joueur que les fans du monde entier adorent voir jouer"

Du côté de Leicester, on se réjouit forcément de cette prochaine arrivée. « C’est une nouvelle qui peut nous exciter. C’est une star du jeu international et un joueur que les fans du monde entier adorent voir jouer. Nemani possède les caractéristiques que les fans des Tigers recherchent, et si on ne croyait pas qu’il est capable de bien jouer pour nous, on ne l’aurait pas fait signer. Je pense que ça ne va pas être long avant qu’en entende le nom de Nadolo chanté dans les tribunes », a déclaré l’entraîneur des Tigers, Geordan Murphy. Avant Montpellier, l’international fidjien avait porté le maillot des Waratahs, de Bourgoin-Jallieu, d’Exeter, d’Abiko (Japon) et des Crusaders.