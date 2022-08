Montpellier : Mercer sur le départ à l'été 2023

Gloucester are understood to have landed the signing of Zach Mercer in a move that will allow the back-rower to represent England at the 2023 World Cup | @danscho1 and @CharlieFelix https://t.co/JHqOvW0siH

Mercer va aller au bout de son contrat à Montpellier

Après une saison tonitruante à Montpellier, Zach Mercer déborde d’ambition. Le troisième-ligne international anglais (2 sélections) a été un élément majeur des Cistes lors de la conquête du premier titre de champion de France du club en juin dernier face à Castres. Arrivé au début de la saison 2021-2022, le natif de Leeds est encore engagé pour une saison avec le MHR avec une ultime année en option. Toutefois, Zach Mercer serait ambitieux en ce qui concerne le XV de la Rose, dont il a porté le maillot à deux reprises en 2018 lors de test-matchs face à l’Afrique du Sud et au Japon, alors qu’il portait le maillot de Bath. Or, pour être éligible aux yeux de la Fédération Anglaise de rugby (RFU), le joueur de 25 ans a l’obligation d’évoluer au sein d’un club de Premiership. En conséquence, Zach Mercer va devoir quitter Montpellier au mieux à l’été 2023 afin de pouvoir entrer dans les plans d’Eddie Jones.Selon les informations du quotidien britannique The Telegraph, un départ de Montpellier est bien envisagé par Zach Mercer dès la conclusion de la saison 2022-2023. S’il est convoité par plusieurs clubs anglais de premier plan, c’est Gloucester qui aurait une longueur d’avance et pourrait prochainement sceller l’arrivée du troisième-ligne aux 32 matchs et cinq essais la saison passée sous les couleurs de Montpellier. Une volonté de retourner en Angleterre afin d’être sélectionnable qui a été alimentée par une discussion entre Zach Mercer et Eddie Jones en marge de la dernière finale de la Champions Cup. « Il m’a demandé si je pouvais revenir dès cet été, a confié le joueur au quotidien local Midi-Libre. Ce serait un moyen de me tester pour la tournée d’été en Australie au mois juillet. Mais je lui ai répondu poliment que j’étais encore en contrat la saison prochaine. Je serai à Montpellier l'année prochaine. Il respecte ça. » Le sélectionneur anglais pourrait finalement être exaucé… dans un an.