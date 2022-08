Montpellier : Mercer a officiellement signé à Gloucester

🚨 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒒𝒖é 𝒐𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒍 🚨

Gloucester confirme également de son côté

Tout semblait acquis et il ne manquait plus que l’officialisation. Arrivé à Montpellier à l’été 2021 en provenance de Bath, Zach Mercer va bien traverser la Manche en sens inverse d’ici quelques mois. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le club sacré champion de France la saison passée a confirmé que son troisième-ligne anglais fera ses valises pour prendre la direction de Gloucester l’été prochain. Un départ qui permettra à Zach Mercer d’être éligible à une place dans la sélection anglaise pour la prochaine Coupe du Monde, étant donné qu’un joueur doit absolument évoluer en Premiership pour être éligible. « Le Président Mohed Altrad, Zach Mercer et moi-même nous étions mis d’accord pour le libérer avant la Coupe du Monde. Nous comprenons pleinement sa décision de vouloir disputer cette compétition sous les couleurs de son pays, a déclaré Philippe Saint-André dans un communiqué du MHR. Zach est un grand professionnel et nous n’avons aucun doute sur son implication pour la saison à venir. Nous sommes persuadés qu’il donnera, comme à chaque match sous le maillot du MHR, le meilleur de lui-même avant de poursuivre sa carrière dans un nouveau club. »Un départ l’été prochain que le club de Gloucester avait éventé 30 minutes auparavant au travers d’un communiqué officialisant la signature tant attendue de Zach Mercer, un des principaux artisans du sacre des Cistes en Top 14. « Avoir l’opportunité de revenir jouer en Premiership avec Gloucester est une proposition que je ne pouvais pas refuser, a confié le joueur dans un communiqué de son futur club. Je suis impatient de vivre l’ambiance du Kingsholm avec ses supporters loyaux. Le staff construit une équipe forte et un bon environnement de travail sur le terrain et j’espère y apporter un plus. Je suis impatient de porter le maillot cherry and white devant ce public et être acteur de l’avenir de Gloucester. Il me reste une saison avec Montpellier et je donnerai tout pour ce club afin d’essayer de remporter deuxième titre national consécutif et un succès à l’échelle européenne. » George Skivington, entraîneur de Gloucester a affirmé qu’avoir « sécurisé l’arrivée de Zach Mercer la saison prochaine témoigne du joueur qu’il est autant sur qu’en-dehors du terrain ». Une signature qui devrait plaire à Eddie Jones, qui n’a pas caché vouloir faire une place dans son groupe au natif de Leeds.