Montpellier: Le Wallaby Timu s'engage 2 ans

C'est un recrutement à dose homéopathique qu'opère lors de cette intersaison un Montpellier Hérault Rugby sans doute soucieux de préserver l'état d'esprit du groupe, qui a été capable de sauver la saison du club en arrachant une place en barrages du Top 14. L'une des recrues de l'été sera australienne : Caleb Timu (25 ans, 2 sélections) a signé un contrat de 2 ans. Ce solide 3e ligne d'origine samoane (1,90m, 117kg), né à Auckland, a débuté à XIII avec les Brisbane Broncos, avant de passer au rugby à XV en 2016 et de rejoindre les Reds pour disputer 20 matches dans le Super Rugby. Suffisant pour s'ouvrir les portes de la sélection australienne.

"Je suis très fier d’avoir l’opportunité de rejoindre Montpellier. C’est un challenge pour moi et j’ai hâte de porter les couleurs du club. Montpellier est un club jeune, qui a eu de bons résultats ces dernières années et qui ambitionne de gagner des titres dans le futur. Il me tarde de rencontrer les supporters, de montrer de quoi je suis capable et de faire partie de la famille du MHR !", a commenté celui qui vient ainsi de lier sa carrière à la formation héraultaise jusqu'en 2021.