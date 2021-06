Montpellier : Le staff officiellement renforcé avec Reihana et Ruiz

Le @MHR_officiel est heureux d’accueillir Alexandre RUIZ, ancien arbitre international et Bruce REIHANA, ancien joueur international néo-zélandais au sein de son staff sportif pour les 2⃣ prochaines saisons.

Ruiz, du sifflet aux terrains d’entraînement

Philippe Saint-André a bien obtenu les renforts qu’il attendait. Ayant repris goût aux responsabilités du poste de manager sportif de Montpellier lors de la deuxième moitié de la saison, l’ancien sélectionneur du XV de France a décidé de prolonger l’expérience mais a obtenu un staff renforcé. Si Olivier Azam pour les avants et Jean-Baptiste Elissalde pour les trois-quarts et la défense ont été confirmés, deux nouveaux noms vont bien intégrer l’encadrement du MHR dès la saison prochaine. Ancien arrière ou ailier international néo-zélandais, Bruce Reihana va retrouver le Top 14 dans le rôle d’entraîneur en charge des skills, de la technique individuelle et du jeu au pied. Après avoir géré le suivi des joueurs à Bordeaux-Bègles, Bruce Reihana avait rejoint Bristol en 2017 pour un rôle équivalent à celui qui a sera le sien à Montpellier. « Je suis impatient de rejoindre le staff du MHR et de travailler aux côtés de l’équipe, a confié ce dernier dans un communiqué. Le championnat français est très excitant et j’ai vraiment hâte de relever ce nouveau défi. »La deuxième recrue pour le staff des Cistes est quelqu’un qui connaît bien les pelouses du Top 14. En effet, après dix ans à officier en Top 14 mais également au plus haut niveau international, Alexandre Ruiz a décidé de ranger le sifflet. Ayant déjà eu le rôle d’entraîneur au sein du club amateur de Cognac, l’ancien arbitre aura comme champ d’action les rucks, les attitudes au contact et la discipline sous les ordres de Philippe Saint-André. « Je suis très heureux et très enthousiaste à l’idée de relever le défi qui s’offre à moi, a déclaré Alexandre Ruiz. Je tiens à remercier le Président Altrad ainsi que le manager sportif Philippe Saint-André pour leur confiance. Après plus de dix ans d’arbitrage de haut niveau, mon challenge sera d’abord d’apporter mon expérience technique d’entraîneur mais aussi mon expertise dans un domaine qui m’a animé depuis 19 ans. » Avec un staff renforcé, le MHR compte capitaliser sur une deuxième moitié de saison dernière réussie, avec une victoire en Challenge Cup à la clé.