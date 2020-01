Montpellier : Le nom du remplaçant de Vern Cotter officialisé

L’information avait fuité, l’intéressé l’a finalement confirmée. Le remplaçant de Vern Cotter au poste de directeur du rugby du club de Montpellier sera bien Philippe Saint-André. Alors que France Télévisions s’en était fait l’écho en décembre dernier, c’est à l’occasion d’une intervention sur RMC, radio pour laquelle il était consultant, que l’ancien entraîneur du XV de France a confirmé son arrivée dans l’Hérault afin de remplacer le technicien néo-zélandais, en fin de contrat et ayant l’envie de rentrer au pays. « D'abord parce que le projet est plus qu'intéressant. Le président Mohed Altrad investit depuis longtemps dans son club. Il a mis en place des structures qu'il faut faire évoluer, a confié Philippe Saint-André pour justifier sa décision. Il y a un entraîneur français, Xavier Garbajosa, qui est sûrement un des plus doués de sa génération. Mais beaucoup de particularités au Top 14 existent, en particulier les JIFF (Joueurs Issus des Filières de Formation, ndlr) et le salary cap. »

Altrad annonce une arrivée de Saint-André « le mois prochain »

Une arrivée à Montpellier qui, pour Philippe Saint-André, aura tout d’une mission afin d’aider le MHR à encore grandir. « Même si des choses ont déjà été mises en place, il y a un gros travail à réaliser sur l'organisation, l'institution, la structure du club et le centre de formation qui doit être le vivier du club, assure l’ancien entraîneur du XV de France. Le club cherchait un directeur du rugby, un rôle que j'ai déjà occupé à Gloucester, à Sale et plus ou moins à Toulon. » Une arrivée qui intervient quelques mois après des premiers liens tissés entre l’ancien entraîneur de Toulon et l’homme d’affaires candidat à la Mairie de Montpellier quand ce dernier a tenté de racheter le club de Gloucester. Ce dernier a même esquissé un calendrier pour les débuts de « PSA » dans l’organigramme du club héraultais. « Le mois prochain, Philippe Saint-André va arriver, assure Mohed Altrad dans une vidéo publiée par l’hebdomadaire local L’Agglorieuse. Et on va continuer notre progression. » Un renfort qui fait suite à celui de Jean-Baptiste Elissalde au poste d’entraîneur en charge de la défense et qui confirme les ambitions du MHR.