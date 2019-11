Montpellier : La tuile pour Guirado

Enorme coup dur pour Guilhem Guirado ! Le talonneur de 33 ans s’est blessé gravement lors de son tout premier match sous le maillot de Montpellier (7eme du Top 14 avec 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites), samedi dernier à Toulon (19-19. L’ancien capitaine du XV de France s’est rompu le biceps et sera absent pendant cinq mois, soit jusqu’à mi-avril, a annoncé le MHR ce mardi. Difficile de connaitre pire début dans un club, lui qui avait décidé de signer dans l’Hérault après quatre saisons passées à Toulon... Absent au début de la saison pour cause de Coupe du Monde au Japon, le natif de Céret ne reviendra donc pas avant la 21eme journée de Top 14 et manquera toute la phase de poules de la Champions Cup (qui débute ce week-end avec un déplacement au Connacht pour le MHR) et un éventuel quart de finale.

Nagusa blessé aussi !

Par ailleurs, une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, le MHR a annoncé la blessure de Jim Nagusa, l'ailier fidjien de 32 ans (2 essais en 7 matchs de Top 14 cette saison), victime d’une rupture du ligament croisé postérieur. Il sera absent dix semaines et manquera donc quatre journées de Top 14 et toute la phase de poules de la Champions Cup.