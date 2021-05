Montpellier : La performance de son équipe a réjoui Philippe Saint-André

Montpellier ne s’arrête plus. Ce mardi face à Toulon dans un match en retard de la 21eme journée du Top 14, les Cistes ont signé une huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la cinquième de suite en championnat. Visiblement satisfait de voir que son équipe « joue bien au rugby », Philippe Saint-André a confié face à la presse, dans des propos recueillis par l'AFP à l’issue de la rencontre, que « dix points en trois jours face à deux des meilleures équipes du Top 14, c'est pas mal ». Toutefois, malgré ces bons résultats, « une victoire pleine de maîtrise » et le sentiment que son équipe « est en train de passer un cap » dans son jeu, le technicien héraultais ne veut pas s’enflammer : « On n'est pas sauvé en Top 14, mais on n'est pas trop mal ». Ajoutant qu’« on ne peut que féliciter tous nos joueurs avec huit victoires d’affilée », Philippe Saint-André a regretté « le manque de réussite de nos buteurs » à l’occasion de ce succès avec le bonus offensif face au RCT.

Saint-André : « Très content de l'état d'esprit et de la qualité de jeu »

Grâce à cette très belle série de victoires et en plus de la qualification en finale de la Challenge Cup, le MHR s’est totalement relancé dans la course au maintien avec désormais dix points d’avance sur Bayonne, actuel barragiste, et un match en plus à disputer. Mais, s’il admet que son équipe « était au plus mal il y a huit semaines » et qu’il espérait « avoir moins de blessés », Philippe Saint-André assure qu’il va « avoir mal à la tête pour faire l'équipe pour jouer samedi au Stade Français Paris » en raison des « 17 blessés » dans son effectif. Mais, malgré tout, l’entraîneur montpelliérain est « très content de l'état d'esprit et de la qualité de jeu » déployés ce mardi au GGL Stadium et appelle ses joueurs à « avoir l'humilité pour continuer à progresser avant un challenge exceptionnel » que sera la finale de la Challenge Cup le 21 mai prochain à Twickenham face aux Leicester Tigers, abordée « avec beaucoup de détermination » par les Cistes.