Montpellier : Julien Tisseron signe trois ans

Après avoir effectué tout le début de sa carrière à Bayonne, où il évolue depuis 2015, Julien Tisseron change d’air. L’ailier (ou arrière), qui fêtera ses 25 ans au mois d’août, a signé pour trois ans avec Montpellier, huitième de la saison 2019-20 de Top 14 arrêtée pour cause de pandémie de coronavirus. Tisseron (1,83m, 85kg) a disputé 77 matchs sous le maillot de l’Aviron, dont 11 en Top 14 et quatre en Challenge Cup cette saison (2 essais au total). « Sa polyvalence est intéressante. C’est un garçon qui peut jouer à l’aile comme à l’arrière, qui est attiré par le jeu et par les espaces. Il possède beaucoup de qualités d’explosivité : c’est un profil qui correspond aux attentes de notre projet », s’est réjoui l’entraîneur montpelliérain Xavier Garbajosa.