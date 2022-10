Montpellier : Haouas pourrait partir dès l'été prochain

Mohamed Haouas ira-t-il à l’issue de son contrat avec Montpellier ? Le joueur de 28 ans, lancé dans le grand bain par le MHR en 2016, est engagé avec le champion de France en titre jusqu’en juin 2024. Devenu un membre incontournable du XV de France depuis l’arrivée de Fabien Galthié, le natif du Havre est également un titulaire indiscutable dans l’esprit de Philippe Saint-André mais ne fermerait pas la porte à l’idée de se lancer dans un nouveau défi quelques mois après la Coupe du Monde 2023 organisée dans l’Hexagone. En effet, selon les informations de RMC Sport, Mohed Altrad et les dirigeants du MHR ne seraient pas opposés à l’idée d’ouvrir la porte à Mohamed Haouas l’été prochain, soit un an avant l’expiration du contrat du pilier.

Haouas, un mouvement parmi d’autres ?

Le joueur aux quinze sélections sous le maillot du XV de France serait déjà dans le viseur de plusieurs formations du Top 14 avides de renforcer leur première ligne. Un départ de Mohamed Haouas entrerait dans le cadre d’un été voyant beaucoup de joueurs de première ligne bouger. en effet, Alors que le Racing 92 a déjà un accord avec Thomas Laclayat, qui évolue cette saison en Pro D2 à Oyonnax et a découvert le XV de France cet été au Japon, Demba Bamba aurait déjà pris des contacts afin de quitter Lyon dès cet été en faisant jouer la clause de sortie incluse dans son contrat avec le club rhodanien. Cristian Ojovan, joueur actuel de Clermont, est dans le même cas de figure. Toulouse, de son côté, a déjà saisi l’opportunité d’attirer le Néo-Zélandais Nepo Laulala en vue de la saison prochaine.