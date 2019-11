Montpellier-Guirado: "Je n'ai plus qu'une seule mission..."

L'histoire retiendra que Guilhem Guirado, après avoir mis un terme à sa carrière en équipe de France sur une élimination en quarts de finale de la Coupe du monde, a renoué avec le terrain sous ses nouvelles couleurs montpelliéraines à l'occasion d'un match nul (19-19), qui a au moins le mérite de ne fâcher personne du côté de Toulon, où l'ancien talonneur international du RCT effectuait donc son retour ce samedi pour le match d'ouverture de la 9e journée du Top 14.

Le Catalan, s'il regrettait la pénalité de la gagne, finalement retournée par l'arbitre sur la sirène, savait aussi apprécier au micro de Canal+ ce partage des points dans le Var : "On rattrape le match nul contre Bordeaux (17-17), mais c'est décevant par rapport à notre fin de match... Il faut voir le positif, mais on était bien dans ce match, on s’est fait peur, mais on est revenu. C’est deux points de pris." Son intégration au MHR ? "Je suis arrivé avec beaucoup d’appréhension, avoue-t-il. Il a fallu assimiler beaucoup de choses, mais je continue d’apprendre auprès de joueurs que je connais plutôt bien (Picamoles, Ouedraogo...). C’est un nouveau départ. (...) L’élimination (en Coupe du monde) a été délicate à surpasser. On sait que je n’ai désormais plus qu’une seule mission : représenter mon nouveau club et ma nouvelle ville de Montpellier."