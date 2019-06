Montpellier: Giudicelli prolonge comme Ouedraogo

L'heure est aux prolongations du côté du Montpellier Hérault Rugby. Au lendemain de l'officialisation du nouveau contrat de Fulgence Ouedraogo, au club depuis 16 ans - il a récemment atteint la barre des 300 matches - et qui rempile pour 2 saisons (+ une en option), c'est le jeune talonneur Vincent Giudicelli (21 ans), révélation de la saison passée et appelé à passer professionnel à l'issue de la prochaine saison (tout comme ses coéquipiers Gabriel Ngandebe et Kevin Kornath), qui rempile pour 3 ans, soit jusqu'en juin 2023.

Le futur ex-pensionnaire du centre de formation, victime d'une blessure aux ligaments d'une épaule et privé de la fin de saison échevelée du MHR, se déclare "très fier de signer ici dans mon club formateur. Le MHR c’est le club de mes frères. Pouvoir porter les couleurs de Montpellier pendant trois ans de plus, c’est un immense plaisir." Quant à la perspective d'être placé dès la saison prochaine en concurrence avec les 2 "monstres" que sont Bismarck du Plessis et Guilhem Guirado : "Je vais faire en sorte de tirer profit au maximum du fait d’être à leurs côtés. C’est une chance pour des jeunes comme moi de pouvoir travailler avec deux talonneurs qui sont au plus haut niveau depuis près de dix ans."