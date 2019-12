Montpellier : Fin de saison pour Louis Picamoles ?

Reverra-t-on Louis Picamoles avec le maillot du MHR cette saison ? Ce n'est pas sûr. Le troisième ligne s'est blessé au genou ce samedi. Lors du match entre Montpellier et le Stade Toulousain comptant pour la quatrième journée de Champions Cup, le troisième-ligne a dû céder sa place dès la troisième minute de jeu. Sur une reprise d'appuis au milieu de terrain, le Français s'est écroulé en se tenant le genou gauche. King Louis était à terre. Et l'ensemble de ses compagnons de bataille inquiets. Après une longue intervention des médecins, il est sorti sur civière et sous les applaudissements de l'enceinte héraultaise. A la fin du match, Xavier Garbajosa n'a pas pu échapper aux questions concernant l'état de santé de son joueur. Et les premiers diagnostics ne sont pas bons. Une longue absence est à craindre. "Ça ne sent pas bon. J'ai une grosse pensée pour Louis, que l'on a perdu pour un moment. Ce n'est pas bon signe, mais on va attendre les résultats." a annoncé le manager montpelliérain en conférence de presse. Le natif de Paris pourrait souffrir d'une rupture des ligaments croisés. Des examens complémentaires auront lieu dans les prochaines heures pour le savoir. Si l'IRM confirme cette crainte, le joueur de 33 ans devra passer au moins six mois loin des terrains.