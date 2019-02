Montpellier: Fall revient aux affaires

Il avait a priori sa place dans le groupe France pour le Tournoi des 6 Nations, mais une entorse contractée mi-décembre en a décidé autrement : Benjamin Fall, aujourd'hui remis sur pied, retrouvera le terrain ce samedi, sur la pelouse du GGL Stadium de Montpellier (18h), à l'occasion de la réception de la lanterne rouge perpignanaise, un adversaire face auquel le MHR se doit de faire le plein pour espérer garder une chance d'accrocher la qualification en phase finale. Fall débutera à l'aile face aux Catalans, dans une ligne de trois-quarts, où Vern Cotter et son staff préfèrent Vincent Martin - 50e match avec le club - à Johan Goosen ; on relèvera également les titularisations d'Ushangi Tcheishvili en première ligne et Fulgence Ouedraogo à son habituel poste de flanker.

Le XV montpelliérain : Steyn - Fall, Goosen, Serfontein, Immelman - (o) Darmon, (m) Paillaugue - Jac. Du Plessis, Galletier, Ouedraogo (Cap.) - Mikautadze, Van Rensburg - Jan. Du Plessis, B. Du Plessis, Tcheishvili.

Remplaçants : Giudicelli, Fichten, Le Devedec, Devergie, Pienaar, Martin, Reilhac, Haouas.

Le XV perpignanais : Farnoux - Faingaanuku, Acebes, Taumoepeau, Pujol - (o) Selponi, (m) Mélé - Eru, Lemalu, Faleafa - Vivalda, Labouteley - Boutemanni, Leiataua, Walcker.

Remplaçants : Carbou, Tougne, Tutaia, Botha, Chateau, Ecochard, Bousquet, Muller.