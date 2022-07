Montpellier : Deux ans de contrat pour Chauvac

Simon-Pierre Chauvac est montpelliérain 💪

Saint-André suivait de près Chauvac

C’est un choix fort que Simon-Pierre Chauvac a fait. Arrivé au sein du CA Brive à l’âge de quatorze ans, le pilier gauche a décidé de quitter son club de toujours pour rejoindre Montpellier. Après 70 matchs et quinze essais sous les couleurs brivistes, le joueur de 24 ans compte passer un palier chez le tout récent champion de France, tombeur de Castres lors de la dernière finale du Top 14. Simon-Pierre Chauvac s’est engagé pour une durée de trois saisons avec le club héraultais, soit un contrat valable jusqu’en juin 2024. A l’image du Néo-Zélandais Karl Tu’inukuafe, l’ancien joueur du CAB va renforcer une première ligne renouvelée après les départs de joueurs tels Malik Hamadache, qui a décidé de rejoindre Agen en Pro D2 ou Guilhem Guirado, dont la carrière professionnelle est arrivée à son terme en même temps que la saison 2021-2022.Simon-Pierre Chauvac va également participer au rajeunissement de l’effectif des Cistes aux côtés de joueurs tels Louis Carbonel, Léo Coly ou encore Clément Doumenc. « C'est un joueur que l'on suivait avec Olivier Azam, surtout pour pallier le départ de Misha Nariashvili, a confié Philippe Saint-André, directeur du rugby du MHR, dans un communiqué. Simon-Pierre est un jeune joueur français au fort potentiel, perfectible mais très travailleur. Il va apporter une concurrence saine sur le poste de pilier gauche avec Enzo Forletta et Grégory Fichten. Son arrivée s'inscrit dans notre projet : garder nos meilleurs joueurs et aller en chercher de nouveaux pour faire progresser le groupe. » Simon-Pierre Chauvac va ainsi devoir trouver sa place dans un nouveau club, lui qui a passé les dix dernières années en Corrèze et un effectif ambitieux pour la saison à venir.