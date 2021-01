Montpellier : De la déception pour Philippe Saint-André

Le résumé de la victoire du @racing92, ce vendredi soir, lors de #MHRR92 🎬 pic.twitter.com/3UKqe5O092

Saint-André : « On doit faire bloc »

Montpellier n’y arrive pas. Pour la septième fois consécutive en Top 14, les Cistes se sont inclinés, ce vendredi à l’occasion de la réception du Racing 92 en ouverture de la 15eme journée (22-24). Comme face à Castres, Brive ou encore Toulouse, le club héraultais a concédé la défaite dans les dernières minutes de la rencontre, ce qui donne des regrets à Philippe Saint-André « Je suis très déçu pour les joueurs, qui ont mis beaucoup d'investissement et de courage. On a progressé sur le plan offensif. On a gagné plusieurs duels, a résumé le manager du MHR dans des propos recueillis par l'AFP. On a marqué un bel essai. On se fait pénaliser quatre fois dans les dernières minutes pour perdre à nouveau à la 78eme minute. Rien ne tourne pour nous dans le money-time. »Mais, malgré cette série négative qui installe toujours plus Montpellier à la 13eme place du classement, Philippe Saint-André ne compte pas baisser les bras dans un club qu’il sent mobilisé pour changer la donne. « On ne va pas se plaindre pour revenir la semaine prochaine face au Stade Français. On ne va rien lâcher. On sent une vraie solidarité autour du club, assure l’ancien entraîneur du XV de France. On doit faire bloc pour réussir à gagner un match. Cette défaite est cruelle car il y a beaucoup d'abnégation. Nous devons être encore un peu plus précis. Nous devons travailler sur la discipline. » Un travail qui devra donner des fruits dès le week-end prochain avec la dernière rencontre d’une série de quatre matchs à domicile consécutifs qui n’ont pas souri aux Héraultais jusqu’à présent, face à un Stade Français Paris qui n’est pas dans une meilleure dynamique avant son match face à Castres ce dimanche.