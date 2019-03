Montpellier: Camara et Nadolo d'entrée contre l'UBB

Comme tous les six autres joueurs du XV de France, laissés à la disposition de leurs clubs ce week-end par Jacques Brunel, Yacouba Camara sera mobilisé et quant à lui titulaire pour la réception de l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi, au GGL Stadium (18h), dans le cadre de la 18e journée du Top 14, un match qui doit permettre au Montpellier Hérault Rugby de stopper enfin l'hémorragie, après 4 défaites de rang, et de se racheter devant son public, après l'humiliation subie à domicile devant la lanterne rouge perpignanaise. Pour ce rendez-vous, Vern Cotter bouleverse son quinze de départ et ne conserve que la charnière avec une association entre Benoît Pauillaugue, porteur du brassard de capitaine, et Aaron Cruden reconduite pour la 3e fois d'affilée.

On notera également le retour à la compétition de l'ailier Nemani Nadolo, absent depuis octobre dernier et "pas à 100%", selon Cotter, mais dans le contexte actuel, le meilleur marqueur du club la saison passée ne sera pas de trop...

Le XV montpelliérain : Immelman - Ngandebe, Vincent, Steyn, Nadolo - (o) Cruden, (m) Paillaugue (Cap.) - Galletier, Camara, Ouedraogo - Jac. Du Plessis, Van Rensburg - Guillamon, B. Du Plessis, Nariashvili.

Remplaçants : Ruffenach, Fichten, Mikautadze, Devergie, Sanga, Martin, Serfontein, Haouas.