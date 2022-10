Montpellier : Bouthier prolonge jusqu'en 2025

Il ne fallait pas s'attendre à ce que le MHR laisse filer Anthony Bouthier (30 ans) comme ça. L'arrière international n'était pas encore en fin de contrat, pas plus qu'il ne le sera à l'issue de la saison. Néanmoins, l'engagement de l'ancien Vannetais portant jusqu'en juin 2023, Montpellier s'exposait à un départ éventuel de l'intéressé une fois la saison prochaine arrivée à son terme. Il n'en sera rien, même si le joueur ne manquait pas de sollicitations. Non seulement, Bouthier ne quittera pas l'Hérault en juin 2023, mais il y passera de surcroît deux années de plus. Vendredi, le champion de France a annoncé que son titulaire à l'arrière avait prolongé son bail de deux saisons. Ce qui le lie désormais au MHR jusqu'en juin 2025. Il n'y a rien d'étonnant toutefois à ce que le natif de Pouillon, dans les Landes, poursuive l'aventure sous les couleurs de l'équipe chère à Philippe Saint-André et ait choisi de s'y installer dans la durée en faisant le choix (de la continuité) de parapher un contrat pour deux saisons supplémentaires.

Bouthier devenu indiscutable

Depuis son arrivée de Bretagne en 2019, l'international français qui compte aujourd'hui huit sélections s'est en effet imposé comme un cadre de l'équipe montpelliéraine, où son (long) jeu au pied a tout de suite fait merveille. Très précieux dans les résultats du MHR depuis que les Montpelliérains jouent de nouveau d'égal à égal avec les meilleurs, Bouthier a naturellement été l'un des artisans majeurs lui aussi de ce premier titre de champion de France décroché en juin dernier par le club de l'Hérault aux dépens de Castres. Pour lui comme pour son entraîneur Philippe Saint-André, c'est donc un grand bonheur de prolonger la belle histoire débutée en 2019. Saint-André, interrogé dans La Dépêche, est d'ailleurs persuadé que si le MHR, également quart de finaliste de la Champions Cup la saison dernière (là aussi grâce notamment aux exploit de son numéro 15), réalise le doublé cette année, Bouthier n'y sera pas étranger. "Nous sommes très heureux qu'Anthony reste avec nous. C'est un joueur primordial qui dispose d'un des temps de jeu les plus importants de l'effectif. Il a endossé un rôle de leader du groupe et sera encore prépondérant cette saison." Car, en effet, la question ne se pose pas.