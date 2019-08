Montpellier: Bismarck du Plessis va rater la reprise

Le Montpellier Hérault Rugby, qui débute un nouveau cycle sous les ordres de son nouvel entraîneur Xavier Garbajosa, se retrouve diminué par les absences à l'heure de la reprise du Top 14 ce week-end, du côté de Castres, où le club du président Altrad est attendu ce samedi (18h). Les vieilles jambes du talonneur Bismarck du Plessis se font visiblement de plus en plus lourdes et l'ancien Springbok sera indisponible non seulement pour le déplacement à Pierre-Fabre, mais aussi probablement pour l'ensemble des 4 matches du premier bloc de ce championnat (Pau, La Rochelle, Agen), annonce Midi-Libre.

Le talonneur, victime d'une déchirure à la cuisse lors du dernier match de préparation contre Toulon (24-21), sera sans doute suppléé par Vincent Giudicelli, mais cette nouvelle indisponibilité s'ajoute à celles des 9 internationaux retenus en sélection en vue du prochain Mondial (Guirado, Picamoles, Camara, Nariashvili, Chilachava, Aprasidze, Mikautadze, Steyn, Pollard ). Sans oublier les actuels convalescents que sont Ouedraogo, Serfontein, Goosen, Bardy, mais aussi Paul Willemse, qui a soigné la blessure à l'origine de son forfait avec le XV de France et cependant toujours en phase de reprise. Quant à Benoît Paillaugue, opéré d'un kyste au genou cet été, il a repris l'entraînement, mais a été ménagé cette semaine, tout comme Henry Immelman et Nemani Nadolo.