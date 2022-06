Mignoni : "Nos rôles seront bien clairs, ne vous inquiétez pas"

A une année près, ils auraient pu se côtoyer en club, mais Pierre Mignoni a quitté Clermont en 2009, un an avant que Franck Azéma ne débarque en tant que coach des arrières. Mais c’est finalement à Toulon que les deux hommes seront réunis à partir de la saison prochaine. Nommé manager du RCT en octobre dernier,, à défaut de qualification pour la phase finale du Top 14. Ce mardi, l’ancien demi de mêlée s’est exprimé au micro de RMC sur les modalités de ce nouveau rôle, et les clés pour ne pas se marcher sur les pieds avec Franck Azéma.« Cela va être clair, on est en train de parler de tout cela avec Franck. C’est un projet global aussi sur l’ensemble du club. C’est bien sûr les pros où je vais être sur le terrain avec Franck Azéma mais j’ai aussi envie de faire de ce club un club régional. On connaît le coin là-bas et on a besoin de créer du lien avec du monde autour pour faire de ce club un club plus fort. (...) Nos rôles seront bien clairs, ne vous inquiétez pas. Je sais que cela inquiète beaucoup de monde. J’ai l’impression que cela a l’air compliqué mais c’est assez simple.En terme d’ego, Franck c’est quelqu’un qui est un bon mec. Maintenant, savoir qui va gérer le vestiaire, cela va se faire naturellement. J’ai mon caractère et ma façon de faire, Franck a la sienne. Je pense que l’on peut être très complémentaires pour gérer ce club de A à Z afin de faire un grand truc." Et réussir une meilleure saison que l'exercice 2021-22, le RCT n'ayant pas réussi à se qualifier pour la phase finale du Top 14, en finissant huitième.