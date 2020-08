Lyon : Vague de tests rassurante après un cas de coronavirus

Le staff du LOU peut souffler. Alors que le lancement de la saison 2020-2021 du Top 14 est dans moins de deux semaines, l’alerte a été donnée ce week-end au sein de l’effectif du club rhodanien. En effet, un joueur de l’effectif du club, qui a pris part au match amical disputé ce vendredi face au Racing 92, a été testé positif au coronavirus et mis à l’isolement pour éviter toute propagation du virus au sein du club. En conséquence, l’ensemble des membres du LOU a dû se soumettre à un nouveau test de dépistage de lundi dont les résultats ont été communiqués ce mardi.

Pas d’entraînement collectif avant jeudi

Selon une information dévoilée par le quotidien local Le Progrès, l’ensemble des tests pratiqués sur les joueurs et le staff du LOU ont donné un résultat négatif, écartant toute propagation du virus. Une nouvelle vague de tests doit être effectuée ce mercredi pour confirmer l’absence de contaminations avant une dernière ce vendredi. Si les premiers tests donnent des résultats concluants, le LOU pourra reprendre l’entraînement ce jeudi, comme initialement prévu. Les résultats des tests passés vendredi permettront de confirmer la tenue du dernier match de préparation du club rhodanien, prévu ce samedi face à Clermont au Stade Marcel-Michelin. Les joueurs lyonnais pourront ensuite se concentrer sur le démarrage du Top 14 et la réception dès le 5 septembre du Racing 92 devant 5000 spectateurs, aucune dérogation n’ayant été accordé par la préfecture selon Le Progrès.