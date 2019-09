Lyon, un départ en fanfare

L’image est symbolique. En venant s’imposer sur la pelouse du Racing Métro 92, le LOU a assis sa domination sur ce début de saison de Top 14. Un succès 31-20 qui permet aux Lyonnais de conserver la tête du championnat avec 5 victoires en autant de journées. En face, le Racing 92 continue de tomber au classement et se retrouve désormais avant-dernier, juste devant l’autre club parisien du championnat, le Stade Français. En effet, les Stadistes, de nouveaux défaits par Clermont à domicile (18-32); ne vont pas mieux.

Seule équipe à suivre le rythme imprimé par les Lyonnais, l’Union Bordeaux-Bègles a concédé le match nul sur la pelouse de Montpellier (17-17). Les Girondins ne prennent donc que deux points. Un partage des points qui n’arrange pas le MHR non plus, à la peine en ce début de saison, avec seulement 2 victoires en 5 journées, et une 6e place au classement. Autre gros en ballottage défavorable, le Rugby Club de Toulon. Incapables d’élever leur niveau de jeu, les Toulonnais ont subi une lourde défaite (39-17) sur le terrain de Brive, lanterne rouge du championnat avant cette journée.

Toulouse a peut-être lancé sa saison contre Pau ce week-end. Privés de plusieurs internationaux en cette période de Coupe du monde, comme de nombreuses équipes de Top 14, les Toulousains ont su venir à bout de Pau, pourtant 3e du championnat et auteur d’un très bon départ. Une victoire 24-23 qui va faire du bien à la confiance des joueurs d’Ugo Molla. Un deuxième succès cette saison qui permet de sortir de la zone rouge, et remonter à la 11e place.