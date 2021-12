Lyon : Tuisova suspendu quatre semaines

Tuisova manquera le déplacement chez les Dragons



Josua Tuisova peut déjà se pencher sur les fêtes de fin d'année.Exclu le 4 décembre dernier face à Brive sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland lors du carton de son équipe (41-0) face aux Corréziens dans le cadre de la 12eme journée de Top 14,"M.Josua Tuisova a été reconnu responsable de jeu dangereux et plus particulièrement de tout autre acte de jeu dangereux et plus particulièrement de percuter un adversaire avec l’avant-bras. C'est le degré moyen de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de six semaines. Après prise en compte de la circonstance aggravante (casier disciplinaire), la sanction a été augmentée d'une semaine, et après prise en compte des circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, expression de remords, conduite avant et pendant l'audience), la sanction a été réduite de trois semaines. Par conséquent, M. Josua Tuisova est suspendu quatre semaines", a détaillé dans un communiqué la LNR, précisant que"Au 15 décembre 2021, compte-tenu du calendrier des rencontres disputées par le LOU Rugby, M.Josua Tuisova sera requalifié le lundi 3 janvier 2022." Le 4 décembre dernier, alors que le LOU tenait déjà sa victoire 41-0, l'ancien joueur de Toulon avait été invité par l'arbitre à regagner les vestiaires pour un coup de coude décollé en plein visage de l'ouvreur adverse Tedo Abzhandadze. L'arbitre n'avait pas hésité une seule seconde et avait immédiatement sorti le carton rouge. Tuisova, qui a la possibilité de faire appel devant la commission ad hoc de la FFR,La semaine dernière, les Lyonnais avaient idéalement entamé la compétition en s'imposant à domicile (19-13) contre Gloucester lors de la 1ere journée.