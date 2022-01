Lyon : Trois ans de plus pour Félix Lambey

💪 Félix Lambey prolonge avec @LeLOUrugby jusqu'en 2025 : « Ça aurait été une erreur de partir » 🏉 #LOU https://t.co/b9YeXc4pmA

— Le Progrès - Lyon (@leprogreslyon) January 27, 2022

Lambey veut un titre avec « son club de cœur »

Félix Lambey va rester fidèle au LOU. Le deuxième-ligne international français (10 sélections) a décidé de prolonger l’aventure avec son club formateur, qui l’a lancé dans le grand bain du rugby professionnel en 2014. Alors qu’il a eu des propositions venant d’autres clubs, le natif d’Ecully a décidé d’ajouter trois saisons à son engagement avec la formation rhodanienne, soit jusqu’en 2025. Alors que des joueurs tels Mickaël Ivaldi, Charlie Ngatai ou encore Pierre-Louis Barassi ont décidé de donner une nouvelle impulsion à leur carrière loin de la « Capitale des Gaules », Félix Lambey a préféré rester. « Je vais sur mes 28 ans. Cela aurait été sans doute le bon moment pour voir autre chose, a admis le deuxième-ligne dans un entretien accordé au quotidien local Le Progrès. J’ai eu quelques propositions. C’est valorisant. »Toutefois, il a préféré écarter toutes ces approches car l’envie de prolonger avec le LOU s’est avérée être plus forte. « Mais je ne me suis pas non plus trop vendu, parce que je gardais quand même l’envie au fond de moi de rester au LOU, a ajouté Félix Lambey. Quand on est bien dans un endroit, il ne faut pas croire que ça peut être mieux ailleurs… » Alors que ses performances avec Lyon lui ont permis de découvrir le niveau international avec le XV de France, le joueur de 27 ans garde un regret de ses sept premières saisons sous les couleurs du LOU, celui de ne pas avoir soulevé un trophée. Un vide que celui qui a également porté le maillot de Béziers à l’occasion d’un prêt lors de la saison 2015-2016 entend bien combler d’ici 2025. « Etre champion avec son club formateur, son club de cœur, cela a plus de valeur », a-t-il ainsi déclaré. Le ton des trois prochaines saisons est donné.