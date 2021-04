Lyon : Trois ans de contrat pour Romain Taofifenua

Romain Taofifenua le confirme lui-même, « c’est un secret de Polichinelle » qu’il a révélé. Le deuxième-ligne international français (25 sélections) a confirmé dans un entretien accordé à Rugbyrama qu’il ne sera plus un joueur du RC Toulon au terme de la saison. Arrivé sur la rade en 2014 en provenance de Perpignan, le natif de Mont-de-Marsan a également officialisé sa destination : « Je me suis engagé pour les trois prochaines saisons avec le LOU ». S’il assure qu’il se sentait « très heureux » à Toulon après sept saisons sous le maillot du RCT, le joueur de 30 ans avoue avoir ressenti « ce besoin de changer d’air ». « Alors quand Lyon m'a contacté, j'ai saisi cette opportunité, concède Romain Taofifenua. J'avais une envie de changer d'atmosphère, de donner un nouvel élan à ma carrière. » Une arrivée sur les bords du Rhône qui permettra également au deuxième-ligne de retrouver Pierre Mignoni, avec lequel il a collaboré par le passé quand l’ancien demi de mêlée faisait parti du staff du club varois.

Taofifenua veut partir de Toulon la tête haute

Néanmoins, avant de penser à sa future destination, Romain Taofifenua n’entend pas passer à côté de ses derniers mois sous le maillot de Toulon. « J'ai vraiment l'intention de bien terminer mon aventure toulonnaise, assure le deuxième-ligne. En ce sens, j'espère vraiment que ce groupe ira chercher quelque chose... Je rêve de partir du RCT sur une bonne note, sur un nouveau titre. » Une telle conclusion lui « permettrait de partir l’esprit léger » après avoir profité des derniers moments avec le club toulonnais, où il assure avoir « vécu des moments indescriptibles ». Un club au sein duquel Romain Taofifenua assure avoir « grandi en tant que joueur, mais également en tant qu’homme » et auquel il veut rendre ce qu’il lui a apporté. « J'ai envie de tout donner jusqu'à la dernière seconde, rappelle-t-il. J'ai été heureux à Toulon, et j'ai conscience qu'il me reste six à neuf matchs pour conclure ce magnifique chapitre de ma carrière de la meilleure des manières possibles. » Pour cela, un premier titre après quatre finales perdues serait une conclusion parfaite.