Lyon s'offre un barrage à la maison

Le LOU a officiellement gagné sa place pour les barrages du Top 14 après sa victoire au Matmut Stadium (29-19). Liam Gill (19e) et Charlie Ngatai (51e) ont marqué les deux essais du LOU, la Rochelle avait égalisé grâce à Elliot Roudil (16-16, 45e) mais les Lyonnais ont su réaccélérer pour s'imposer et s'offrir un succès qui leur ouvre les portes d'un barrage à domicile.

Les Rochelais n'ont pas été assez réalistes dans les zones de vérité et ont commis trop de fautes d'indiscipline, punies à chaque fois par un Jonathan Wisniewski, auteur de 19 points. Les Maritimes repartent donc de Lyon sans le moindre point et vont devoir attendre le résultat du match entre Montpellier et le Stade Français (dimanche, 12h30) pour connaître leur adversaire dans la course au Top 6.

Si Montpellier venait à s'imposer dimanche avec le bonus offensif, le MHR reviendrait à égalité de points avec La Rochelle avant la dernière journée de la saison régulière.