Lyon : Saison terminée pour Ric

Et dire que Ric s'interrogeait déjà sur la suite de sa carrière... !



#LOUSP Les images de la rencontre 📸 par @MarcGalaor

•

Sans solutions face à une défense béarnaise agressive, les Rouge et Noir se sont inclinés face à Pau et devront réagir rapidement sur les prochains matchs... et pas sans votre soutien ! 🙌 #ensemble #Lyon #TeamLOU 🔴⚫️ pic.twitter.com/eGTI3jrBEu

— LOU Rugby (@LeLOURugby) January 31, 2021

Les tuiles s'amoncellent pour le LOU. Cinq jours après la rechute de Demba Bamba, touché aux ischio-jambiers alors qu'il s'apprêtait à retrouver la compétition, remis de son entorse cervicale, le club lyonnais a enregistré une autre mauvaise nouvelle. Une nouvelle bien plus dure encore à digérer. En effet, si le jeune international français sera éloigné des terrains un mois de plus,Egalement pilier droit, le malheureux s'est gravement blessé samedi soir sur la pelouse du stade Gerland face à Pau lors de la défaite du LOU chez lui face à la Section (18-17) pour le compte de la 15eme journée de Top 14. Entré en jeu un peu avant la 70eme minute de jeu, samedi contre les Béarnais, alors que son équipe menait encore au score (17-12), l'ancien avant de Clermont, où il a remporté le titre de champion de France à deux reprises (2010 et 2017), s'est gravement blessé au genou gauche.dès maintenant pour le joueur de 32 ans qui songeait ces derniers temps à prendre sa retraite, avant même cette blessure venue assombrir encore davantage le week-end du septième du classement, déjà battu lors de ses trois dernières sorties, avec au passage une déculottée reçue le 10 janvier dernier sur le terrain de Bordeaux-Bègles (31-9). Après la perte de jusqu'en mars et de Ric pour toute la fin du championnat,Un nouveau coup dur qui pourrait obliger l'entraîneur lyonnais Pierre Mignoni à faire appel à un pilier droit de l'équipe Espoirs du club. Surtout que Gomez-Kodela, pour avoir participé au Rugby Championship avec l'Argentine en fin d'année, n'est pas dans la forme de sa vie.