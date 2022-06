Lyon : Prolongation de contrat pour treize joueurs, dont Berdeu, Lambey et Cretin

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 ✅

16 prolongations au sein de l'effectif ❤️🖤

Cadres, internationaux, joueurs historiques, jeunes talents, le club s’appuiera sur des bases solides pour la saison à venir.https://t.co/8XyE9h4S2V#LaForceDuLOU#LaMeute 🐺 pic.twitter.com/5I0uqETu20

— LOU Rugby (@LeLOURugby) June 17, 2022

Les cadres restent fidèles au LOU

Le LOU a décidé de miser sur la stabilité. Alors que le staff technique va être revu avec le départ vers Toulon de Pierre Mignoni et l’arrivée de Xavier Garbajosa pour le remplacer, l’effectif ne sera pas chamboulé dans les mois et années à venir. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, le club lyonnais a confirmé que pas moins de treize membres de son effectif ont prolongé leurs contrats entre 2023 et 2025. Nommé capitaine du club alors qu’il est arrivé en début de saison, Jordan Taufua ne compte pas quitter les bords du Rhône de sitôt. Le troisième-ligne néo-zélandais s’est, en effet, engagé jusqu’en 2025 avec le LOU, qui compte sur « son énergie et son leadership naturel ». Un temps annoncé dans les petits papiers de Toulon, Léo Berdeu ne fera pas faux-bond à Lyon. Meilleur buteur de Top 14, le demi d’ouverture restera lyonnais jusqu’en 2024 quand son alter-ego de la charnière Baptiste Coulloud a signé jusqu’en 2025.Egalement issu de la formation lyonnaise, Félix Lambey ne se voit pas sous un autre maillot que celui du LOU, qu’il portera au moins jusqu’en 2025 tout comme Dylan Cretin. Malgré une saison perturbée par une grave blessure à un genou, Kyllian Geraci n’a pas perdu la confiance de ses dirigeants, qui comptent sur lui pour encore deux saisons, soit jusqu’en 2024. Toby Arnold, quant à lui, va atteindre la décennie au sein de l’effectif rhodanien. Meilleur marqueur d’essais de l’histoire du club, le Néo-Zélandais arrivé en 2013 est désormais engagé pour une saison de plus, jusqu’en 2023. Alors qu’il aura prochainement 37 ans, Francisco Gomez Kodela ne se voit pas encore raccrocher les crampons et a également décidé de prolonger l’aventure pour un an de plus. Il en est de même pour l’international à 7 Tavite Veredamu et Guillaume Marchand, prêté cette saison par Toulouse. Vivien Devisme et Loann Goujon, quant à eux, ont signé jusqu’en 2024 quand Xavier Mignot a désormais un contrat valable jusqu’en 2025. Enfin, les jeunes pousses Théo William et Yanis Charcosset sont liés au LOU pour les trois prochaines saisons, contre seulement deux pour Michaël Guillard.