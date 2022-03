Lyon : Ngatai rejoindra le Leinster en fin de saison

Prolongera ou bien ne prolongera pas ? La question s’est posée pendant de nombreuses semaines mais la messe est désormais dite dans le dossier Charlie Ngatai. Sa signature d’un nouveau contrat portant sur une saison avec le LOU, où il évolue depuis l’été 2018 et avec lequel il a joué 82 matchs, était espérée par le club rhodanien. Toutefois, celle-ci n'interviendra finalement pas. Alors que le centre international néo-zélandais (une sélection contre les Samoa en 2015) s’était verbalement mis d’accord avec Lyon pour prolonger son aventure du côté du Matmut Stadium de Gerlan, il a finalement modifié ses plans et va traverser la Manche en fin de saison afin de poser ses valises à Dublin.

Une volte-face surprenante

La décision du joueur, jugée « surprenante » par les dirigeants du LOU, va faire nourrir énormément de regrets au club rhodanien qu’il représentera jusqu’à l’issue de la saison. Le dossier trouve son issue au moment où le joueur néo-zélandais de 31 ans ne peut aider sa formation sur le terrain. Le retour de blessure de Charlie Ngatai, victime il y a tout juste un mois d’une fracture d'un tibia à l'occasion du match de Top 14 face à Biarritz, est attendu pour la fin du mois d'avril. Il a joué cette saison seize matchs : treize en Top 14, scène sur laquelle il a toujours été titularisé et inscrit deux essais, et trois autres en Challenge Cup. Selon le quotidien local Le Progrès, Ngatai a rallié la capitale irlandaise ce jeudi pour parapher son nouveau contrat avec le Leinster, où il émargera à quelque 500 000 euros par saison.