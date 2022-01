Lyon : Mignoni, départ en vue ?

Une page est-elle en passe de se tourner au LOU ? Alors que le plus grand flou continue d'entourer l'avenir de Pierre Mignoni (44 ans) dans le Rhône, l'intéressé aurait néanmoins déjà pris sa décision. Et après sept ans passés sous les couleurs rouge et noires (il a entamé en septembre dernier sa septième saison au LOU), le manager de l'équipe lyonnaise aurait choisi de ne pas en connaître une de plus. Ainsi, à en croire Midi Olympique ce lundi, Mignoni, dont la réponse est attendue mi-février au plus tard, n'envisagerait plus l'avenir sous ces couleurs qu'il avait conduites au titre de champion de France de Pro D2 en 2016, un an après sa prise de fonctions, sans jamais parvenir en revanche emmener les Lyonnais au Stade de France (en 2018 comme en 2019, Lyon s'était arrêté aux portes de la finale). Pour nos confrères, ayant de nouveau invité Mignoni ce week-end à évoquer la suite, la réponse de l'emblématique dirigeant est révélatrice. "Je suis toujours en phase de réflexion, je ne veux pas faire la saison de trop", aurait en effet déclaré l'ancien demi de mêlée international, et ce deux mois après avoir refusé la prolongation de contrat de très longue durée (cinq ans) que lui avaient soumise ses employeurs.

Attoub dans la valise de Mignoni ?

N'en déplaise au président Yann Roubert, qui continue d'assurer que son manager ne partira pas avant 2023, le Varois aurait tranché et réfléchirait d'ores et déjà à sa future destination. Plus inquiétant encore pour le LOU : dans ses valises, le vainqueur du Tournoi des 6 Nations avec les Bleus en 2007 pourrait embarquer l'un de ses adjoints David Attoub (40 ans), en charge de la mêlée lyonnaise. Les deux hommes pourraient rebondir à Toulon ou dans l'un des deux clubs parisiens (le Stade français ou le Racing 92). Toutefois, d'après nos confrères, rien ne devrait bouger tant que Mignoni n'aura pas fait connaître officiellement sa décision. De là à penser que le LOU peut d'ores et déjà réfléchir à un nouvel homme fort, il n'y a peut-être qu'un pas néanmoins.