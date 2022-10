Lyon : Lynn va quitter le staff à la fin de la saison

🏉 Top 14. Kenny Lynn va quitter le Lou pour repartir en Nouvelle-Zélande

L'entraîneur principal du Lou va quitter le club pour retourner en Nouvelle-Zélande en raison d'un choix familial

— Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) October 18, 2022

Lynn a invoqué un « choix familial »

Le staff du LOU va devoir vivre une nouvelle réorganisation. Alors que Pierre Mignoni a décidé de mettre un terme à sept années de collaboration avec le club rhodanien pour relever le défi proposé par Toulon, Xavier Garbajosa est arrivé dans un rôle de manager sportif. Conséquence directe de cette nomination, Kendrick Lynn a vu ses fonctions évoluer. En effet, après avoir été en charge des lignes arrières pendant six saisons, l’ancien international néo-zélandais en rugby à 7 a pris du galon sous les ordres de l’ancien entraîneur de Montpellier. Kendrick Lynn assume depuis le début de la saison les fonctions d’entraîneur principal du LOU mais le natif de Tokoroa va quitter son poste au terme de la saison. En effet, arrivé au club en novembre 2003 dans un rôle de joker médical pour pallier la blessure de Romain Loursac, le Néo-Zélandais n’a plus quitté les bords du Rhône, y entamant une reconversion réussie dans le staff.Près d’une décennie à Lyon qui va prendre fin au terme de la saison 2022-2023 pour raisons personnelles, afin de retourner en Nouvelle-Zélande. C’est en tout cas la justification donnée par le président du LOU Yann Roubert dans un entretien accordé au quotidien régional Le Progrès. « C'est un choix familial que nous respectons, a confié ce dernier. J'espère de tout coeur qu'il pourra ramener le Bouclier de Brennus dans ses valises. » Après avoir porté à 35 reprises sous les couleurs du LOU puis avoir participé dans l’ombre au retour du club rhodanien au plus haut niveau, ce qui l’a amené au sacre en Challenge Cup la saison passée aux dépens de Toulon, Kendrick Lynn a décidé de tirer un trait sur une histoire longue de quasiment une décennie. Les dirigeants rhodaniens vont désormais devoir remodeler en vue de la saison prochaine un staff technique déjà revu cet été.