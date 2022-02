Lyon : Le nom de Garbajosa cité pour remplacer Mignoni

Garbajosa futur patron du secteur sportif à Lyon

Yann Roubert n’entend pas perdre de temps. Face à la multiplication des rumeurs, les dirigeants du LOU ont préféré mettre carte sur table et confirmer le départ au terme de la saison de Pierre Mignoni. Sous contrat avec le club lyonnais pour encore une saison, l’ancien demi de mêlée va quitter son poste et son nom est cité pour renforcer le staff de Toulon aux côtés de Franck Azéma. Pour le remplacer sur le banc rhodanien, les noms ont très vite fusé dont celui de Warren Gatland, qui a pris en mains la destinée de l’équipe néo-zélandaise des Chiefs après avoir quitté son poste de sélectionneur du pays de Galles. Toutefois, selon les informations de Midi Olympique et de RMC Sport, le président du LOU a d’ores-et-déjà fait son choix et pourrait le confirmer dès la semaine prochaine.Libre de tout engagement depuis son départ de Montpellier en janvier 2021, Xavier Garbajosa serait l’élu. Fin observateur du Top 14 en raison de son rôle de consultant pour Canal+, l’ancien entraîneur des Cistes a déjà pris contact avec Yann Roubert et ses équipes en vue d’une collaboration lors des trois prochaines saisons. L’ancien entraîneur des trois-quarts à La Rochelle entre 2014 et 2019, avant de monter en grade dans l’Hérault, arriverait dans le Rhône dans un poste de manager général. Autrement dit, Xavier Garbajosa serait le patron du secteur sportif du LOU avec l’espoir de connaître des résultats bien plus florissants que ceux connus à la tête du MHR, où il a été remplacé par Philippe Saint-André. Il lui faudra surtout prendre la suite d’un Pierre Mignoni qui a mis le club lyonnais sur une trajectoire ascendante mais dont les efforts n’ont pas encore été récompensés.