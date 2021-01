Lyon : Le manque d'agressivité n'a pas été apprécié par Mignoni

Pierre Mignoni est excédé. Sur sa pelouse du Matmut Stadium de Gerland, le LOU n’a pas été en mesure de l’emporter face à Pau (17-18) à l’occasion de la 15eme journée du Top 14. S’il admet que son équipe est tombée « sur une très belle équipe de Pau, que l'on peut féliciter ce soir (samedi) », le manager lyonnais n’a pas hésité à piquer ses joueurs. « On ne va pas le répéter cent fois mais on parle d'un sport de combat et, quand on n'est pas présent dans le combat, on est une équipe très moyenne, c'est tout, a déclaré l’ancien demi de mêlée dans des propos recueillis par l’AFP. On franchit plusieurs fois, ça ne va pas au bout mais pour aller au bout, il faut avoir faim, avoir cet appétit... Tant pis pour nous ! Les questions, il faut les poser aux joueurs... » Une défaite qui vient prolonger la série du LOU, qui enchaîne victoire et défaite depuis cinq journées. Une inconstance que Pierre Mignoni assure ne pas comprendre. « Je le prends pour moi car c'est moi qui choisis les joueurs et je me suis trompé dans la composition d’équipe, ajoute ce dernier. Ça me gave... »

Mignoni : « J’espère que les joueurs sont en colère »

Mais, au moment de répondre à une question sur un potentiel relâchement de ses troupes, Pierre Mignoni a vu rouge. « Du relâchement ? Mais pourquoi du relâchement ? Je ne vois aucune raison, assure le manager lyonnais. Vous sortez de vacances, vous faites un match intéressant à Montpellier, vous enchaînez sur Pau. Il faut enchaîner quoi ! » S’il prend pour lui cette défaite, il espère tout de même qu’elle provoquera une réaction chez ses joueurs. « J'espère que les joueurs sont en colère. Travailler toute la semaine aussi dur pour ça ? Je ne comprends pas, s’est lamenté Pierre Mignoni Est-ce qu'on a envie d'être dans le Top 6 ? Si vous ne mettez pas les ingrédients, si vous avez peur, vous n'êtes pas invités, c'est tout. Il faut être constants, réguliers, pour se qualifier, et aujourd'hui on est inconstants. » Et le manager du club rhodanien de prévenir que, sans un changement d’état d’esprit rapide et alors que le LOU pointe actuellement à la septième place avec deux points de retard sur Clermont, une place en phase finale du Top 14 pourrait devenir un objectif inaccessible.