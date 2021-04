Lyon : Joie mesurée pour Mignoni, Pélissié savoure

Que de frayeurs pour Lyon. Ce samedi sur la pelouse de Gerland, les joueurs du LOU ont vécu un match en demi-teinte. Malgré leurs dix points d’avance à la mi-temps (17-7) et le carton rouge reçu par Clermont avant de rentrer au vestiaire, les locaux se sont trop relâchés. L’ASM en a profité pour se relancer dans cette partie et prendre les devants. Menés de trois points à cinq minutes du terme, Lyon a alors inscrit deux essais coup sur coup, par l’intermédiaire de Baptiste Couilloud et Josua Tuisova, pour arracher la victoire (41-30) sur le gong face aux Auvergnats. Ce scénario renversant en a fait suer plus d’un dans les rangs du LOU à commencer par Pierre Mignoni. « Bien sûr qu’on se fait peur mais je le sentais arriver. Tu ne peux pas perdre l’initiative d’un tel match à ce niveau, ce n’est pas possible. Heureusement qu’on s’est accroché, c’est positif. Autant on a faibli mentalement mais on est revenu avec beaucoup d’envie et d’appétit », a déclaré l’entraineur du club rhodanien.

Pélissié : « Ce genre de match est assez jouissif »

Invité également à réagir en conférence de presse, Jonathan Pélissié est apparu détendu après ce dénouement heureux. « Ça fait un scénario où le palpitant travaille. Ce genre de match est assez jouissif. Tous les matchs ne se ressemblent pas et c’est la beauté de notre sport. Lorsque ça se goupille comme ça sur la fin, le résultat n’en est que plus jouissif. Si vous faites un tour dans le vestiaire, il y a le sourire sur chaque visage. Le scénario n’a pas été linéaire du début jusqu’à la fin, il y a eu des montées, des descentes, un coup derrière, un coup devant. Ça nous renforce dans nos capacités mentales à pouvoir revenir », a-t-il lâché avec le sourire. Cinquième de Top 14 à quatre journées de l’issue de l’exercice, le LOU est virtuellement qualifié pour la phase finale. Comme l’a indiqué Pierre Mignoni, il va falloir « tenir le cap » sous peine de voir le Top 6 s’envoler.