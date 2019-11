Lyon impérial à Gerland contre La Rochelle

Le leader lyonnais, qui restait sur un revers à Clermont, a renoué ce dimanche avec la victoire après la trêve en signant une victoire bonifiée (45-17, mi-temps : 24-10) aux dépens du Stade Rochelais dans le cadre de la 9e journée du Top 14.

Pas moins de 5 essais, signés Dylan Cretin (13e), Baptiste Couilloud, crédité d'un doublé (25e, 43e), Charlie Ngatai (52e) et Loann Goujon (74e), viennent ponctuer cette nouvelle démonstration de force des Rhodaniens face à des Maritimes trop indisciplinés et maladroits pour espérer autre chose que ce lourd revers, malgré les réalisations de Dany priso (6e) et Geoffrey Doumayrou (46e).

Au classement, le LOU, fort de ce carton plein à domicile (6 sur 6), prend 5 points d'avance sur l'UBB, son dauphin, quand La Rochelle reste bloquée à un malheureux point pris en déplacement.