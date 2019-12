Lyon : Hidalgo-Clyne joker médical de Doussain

Le LOU tient le remplaçant de Jean-Marc Doussain, qui s’est rompu un tendon de l’adducteur gauche en tentant une pénalité samedi dernier lors de la défaite à Montpellier (35-8) et qui sera absent trois mois. Il s’agit de Sam Hidalgo-Clyne, selon les informations de L’Equipe. Le demi de mêlée international écossais, âgé de 26 ans, était le joker Coupe du Monde de Maxime Machenaud durant le Mondial japonais et avait disputé six matchs avec le Racing 92 (1 essai marqué), le dernier le 12 octobre contre Agen. Il a porté auparavant les couleurs d’Edimbourg, des Scarlets et des Harlequins. Hidalgo-Clyne devrait donc rester jusqu'à début mars, le temps de disputer sept matchs de Top 14 (dont le LOU est toujours leader) et les quatre derniers de la phase de poules de la Champions Cup (le LOU est dernier de son groupe).